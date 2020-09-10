Центробанк информирует: Количество счетов эскроу в Тверской области стабильно увеличивается

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО проектное финансирование жилищного строительства в Тверской области стабильно увеличивается, в том числе благодаря мерам государственной поддержки.

В сравнении с началом года на 01.09.2020 количество счетов эскроу в регионе увеличилось в 6,7 раз – до 1386. Объем размещенных на них средств превысил 2,5 млрд рублей. Всего «раскрыто» 106 счетов эскроу - это значит, что по данным проектам жилые дома уже введены эксплуатацию и владельцы получили ключи от своих квартир. Сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков, составила более 298 млн рублей. К началу сентября банки заключили с застройщиками 32 кредитных договора на общую сумму порядка 4,3 млрд рублей. Всего по стране открыто почти 180 тысяч эскроу-счетов на 607 млрд рублей.

Эксперты тверского отделения Центрального банка напоминают, с июля прошлого года средства дольщиков можно привлекать только с помощью счетов эскроу в банках. На них деньги хранятся до завершения строительства и становятся доступны застройщику после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Финансирование строительства осуществляется за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика. В случае банкротства строительной компании у дольщиков есть возможность вернуть вложенные ими деньги в полном объеме. А на случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 10 млн рублей.