Тверская область подписала соглашение с Росагролизингом о расширении агротехнопарка региона

Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве с Росагролизингом на Международной специализированной выставке «Агросалон-2020», которая проходит в московском центре «Крокус Экспо». Соглашение направлено на обеспечение региона сельскохозяйственной техникой, в том числе для первичной и глубокой переработки льна, а также на создание машинотехнологической станции.

О создании в Тверской области такой агротехнологической площадки шла речь на Дне льняного поля, который состоялся в августе 2020 года в деревне Пирогово под Торжком.

«В Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера. В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники», – отметил тогда Губернатор Игорь Руденя.

Всего в регион с 2002 года Росагролизингом поставлено 759 единиц техники. В 2019 году доля продукции компании в общем количестве приобретенной регионом самоходной техники составила 15%. В текущем году от аграриев Тверской области поступило 67 заявок.

В Тверской области льноводство – одно из наиболее перспективных направлений растениеводства. Ежегодно посевные площади льна в Верхневолжье планомерно увеличиваются: в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тыс. га, в текущем году – почти 6 тыс. га. По этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО.

В рамках региональной программы до 2024 года планируется обновление машинно-тракторного парка и техники в льносеющих хозяйствах региона. Модернизация коснется 6 заводов по первичной переработке льна. Кроме этого, в планах – строительство двух новых перерабатывающих предприятий и селекционного центра по производству семян льна. Объем финансирования программы – более 5 млрд рублей.

Главная цель – формирование на территории Верхневолжья мощного льноперерабатывающого комплекса кластерного типа. Он позволит запустить производство замкнутого цикла – от поля до глубокой переработки льняного волокна и выпуска продукции, отвечающей самым высоким, европейским стандартам качества.

Пресс-служба Правительства Тверской области