ДЕНЬ, КОГДА ЧЕСТВУЮТ ПЕДАГОГОВ

В пятницу, 2 октября, в районном Дворце культуры «Современник» прошло награждение лучших работников образовательной отрасли, которое было приурочено к предстоявшему Дню учителя.

На торжественном мероприятии награды различного уровня вручали первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов и председатель районного профсоюза работников народного образования Виктор Колпаков.

Чествовали ветеранов педагогического труда и молодых учителей, тех, кто находится в самом начале профессионального роста. Немало теплых слов было сказано в адрес педагогов. В частности, Наталья Василенко отметила важность труда учителей, их роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Мало дать знания, нужно еще и подготовить для взрослой жизни полноправного члена общества. В связи с коронавирусной инфекцией в этом году на педагогов (как, впрочем, и на детей с родителями) упала повышенная нагрузка: все мы успешно освоили дистанционный формат обучения. Педагоги показали себя настоящими профессионалами.

День учителя в Конаковском районе традиционно отмечается с размахом. И главное в празднике – это благодарность людям, которые несут знания детям, воспитывают юные души, в конечном итоге - дают им путевку в жизнь.

В этом году праздничное собрание проходило в соответствии с требованиями безопасности, которые диктует нам нынешняя эпидемиологическая обстановка. Термометрический контроль на входе, «разреженная» рассадка в зрительном зале – это новые реалии наших дней. Ведь коронавирусная инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу для нормальной жизнедеятельности людей. Но ничто не смогло в этот пятничный день испортить настроение.

С праздником педагогов поздравила исполняющая обязанности главы Конаковского района Наталья ВАСИЛЕНКО:

- Этот профессиональный праздник - для тех, кто работает с душой, это очень дорогой нашим сердцам день, который дает возможность всем нам в очередной раз поблагодарить за самоотверженный труд учителей, выразить надежду, что все будет хорошо. В этом году ситуация принесла неоценимый опыт дистанционной работы. Он оказался очень нелегким, но вы все большие молодцы, что справились с вызовом времени. Ни один ученик не остался без внимания, ни один родитель – без поддержки. За это вам огромная благодарность от руководства Конаковского района. Мы все по сути одна большая семья - одноклассники. Как здорово, что нас всех это объединяет.

Наталья Владимировна вручила самую высокую награду - НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ» сразу трем работникам образования Конаковского района: Наталье Ивановне ЧЕРНЫШОВОЙ, учителю географии и биологии средней школы № 3 г. Конаково, Ирине Ивановне ПАНИЧКИНОЙ, учителю начальных классов средней школы № 8 г. Конаково, и Екатерине Геннадьевне ГОРМАШ, заместителю заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

Также в этот день ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования награждены:

Татьяна Владимировна СУРКОВА, директор МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, Татьяна Викторовна СОРОКИНА, учитель начальных классов МБОУ СОШ д. Мокшино, Ирина Николаевна ПУЧКОВА, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ д. Ручьи, Наталья Николаевна МИШНЕВА, заведующий МБДОУ детский сад № 10 г. Конаково, Елена Алексеевна ЛЕОНОВА, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора, Валентина Алексеевна КУЗНЕЦОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 1 с. Юрьево-Девичье, Светлана Анатольевна КОРНЕТОВА, воспитатель МБДОУ детский сад № 3 п. Редкино.

ПИСЬМЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования вручена Татьяне Викторовне ЕРОФЕЕВОЙ, воспитателю МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ за добросовестный труд в системе образования и достигнутые успехи в профессиональной деятельности награждены:

Елена Геннадьевна ГАБУЕВА, педагог-психолог МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, Ольга Вячеславовна ГЕРАСИМЕНКО, учитель истории и обществознания МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, Оксана Сергеевна ДРОБИНА, социальный педагог МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, Наталья Владимировна РУМЯНЦЕВА, учитель-логопед МБОУ СКШ № 4 г. Конаково, Ирина Николаевна УСЕНКО, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 г. Конаково, Ольга Александровна ФРОЛОВА, директор МБОУ СКШ № 4 г. Конаково.

Также за добросовестный труд, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности Почетной грамотой министерства образования Тверской области награждены:

Елизавета Александровна ВАЛЯЕВА, заведующий МБДОУ детскоий сад № 1 с. Селихово, Оксана Клавдиевна МИГУНОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково, Наталья Александровна КИМ, заведующий МБДОУ детский сад № 10 п. Редкино.

За высокий результативный труд в системе дополнительного образования Почетной грамотой министерства образования Тверской области награждена Татьяна Руслановна БЕЛЯКОВА, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Конаково.

ПИСЬМЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ за активное участие в организации и проведении Единого государственного экзамена на территории Тверской области в 2020 году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вручена:

Антонине Валентиновне ОРЛОВОЙ, директору МБОУ СОШ № 2 п. Редкино (ППЭ 2004 Конаково), Наталье Геннадьевне РОМАНЕНКО, учителю иностранного языка МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, руководителю пункта проведения ЕГЭ, работающего на базе МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, Николаю Владимировичу БЕЛЯКОВУ, техническому специалисту ППЭ, технику МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, Тамаре Юрьевне НАБОКОВОЙ, техническому специалисту ППЭ, учителю географии МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, Татьяне Васильевне ЗАХМЫЛОВОЙ, главному специалисту немуниципальной службы управления образования администрации Конаковского района.

ПИСЬМЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы образования Тверской области вручена Ларисе Евгеньевне ШАПОВАЛ, учителю начальных классов МБОУ СКШ № 4 г. Конаково.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА за добросовестный труд, профессионализм и творческий подход в обучении и воспитании подрастающего поколения вручена:

Вере Дмитриевне КЛИМЧУК, учителю истории и обществознания МБОУ ВСОШ г. Конаково, Валентине Николаевне ГУРОВОЙ, учителю математики МБОУ ВСОШ г. Конаково, Елене Анатольевне ДМИТРИЕВОЙ, учителю информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский, Елене Николаевне ТИМОНИНОЙ, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский.

Также этой наградой за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие системы образования Конаковского района награждена Галина Юрьевна СТРЕЛЬНИКОВА, педагог-психолог МБУ ДО «ЦВР» г. Конаково. За многолетний добросовестный труд в системе образования Конаковского района Почетной грамотой главы наградили Светлану Владимировну БАЖЕНОВУ, инструктора-методиста МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» Конаковского района», Илью Николаевича КУЛИКОВА, учителя физической культуры МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора, Ирину Викторовну РЕВЧИНУ, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский, Ольгу Александровну ПЕТРУНИНУ, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский, Екатерину Жолшабековну БУГРИНОВУ, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 6 г. Конаково.

Этой же наградой за подготовку учреждения к новому учебному году награждены:

Галина Викторовна ГРУЗИНОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 1 д. Старое Мелково, Татьяна Михайловна ХАРЛАМОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 1 с. Городня, Татьяна Николаевна КОРСАКОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский, Валентина Алексеевна КУЗНЕЦОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 1 с. Юрьево-Девичье, Елена Анатольевна ТАРАСОВА, директор МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский, Ирина Александровна КЛИНОВАЯ, директор МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, и Александр Александрович СУДАРИКОВ, директор МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» Конаковского района».

ПИСЬМЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА за добросовестный труд, профессионализм и творческий подход в обучении и воспитании подрастающего поколения вручена:

Виктории Викторовне ВИНОГРАДОВОЙ, учителю математики МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора, Наталье Николаевне КОЖЕХОВОЙ, учителю начальных классов МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, Надежде Пантелеймоновне ГАНШИНОЙ, учителю химии МБОУ ВСОШ г. Конаково, Татьяне Константиновне ЛЫСЕНКО, учителю географии МБОУ ВСОШ г. Конаково, Надежде Борисовне СВЕЖЕНЦЕВОЙ, учителю изобразительного искусства МБОУ СОШ № 3 п. Редкино.

Со словами благодарности и признательности нашим педагогом выступил начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил КОЖЕХОВ:

- Учителя – это люди с невероятно большой душой, которые частичку этой души отдают детям. Отдельное спасибо за вашу стойкость в непростой ситуации, в которой мы все оказались в этом году. Нам всем непросто дался прошлый учебный год, и этот начался с определенными сложностями, но я уверен, что нашим большим, дружным педагогическим коллективом мы справимся со всеми вызовами времени. Отдельно хочется обратиться к молодым педагогам, я очень рад, что вас много в этом году. Отрадно видеть, что в эту нелегкую профессию идут молодые люди, готовые прийти на смену предыдущему поколению, перенять у них опыт. Я уверен, что в каждой школе, в которой вы будете работать, найдется человек, который передаст вам свой опыт.

Михаил Сергеевич обратился с этими словами, прежде всего, к молодым педагогам, которые только начинают свой путь в профессии. На сцену были приглашены девять молодых учителей, и каждому вручили подарки от администрации Конаковского района.

Также он вручил ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА за добросовестный труд, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности Марии Витальевне ТРОФИМОВОЙ, заведующей МБДОУ детский сад № 11 «ЦРР» г. Конаково.

Прозвучало поздравление коллегам и от Виктора КОЛПАКОВА, председателя Конаковской территориальной профсоюзной организации Тверской областной организации профсоюза работников народного образования и науки:

- Я хочу поздравить всех педагогов, прежде всего, выразить благодарность за то, что вы остаетесь в школе, за вашу работу. Какие бы трудные ситуации не были, педагоги всегда на своем посту. Хочется пожелать здоровья, благополучия, достойных учеников, чтобы все у нас получалось. 27 сентября исполнилось 30 лет общероссийскому профсоюзу образования. Подавляющее большинство из вас являются его членами.

Виктор Александрович наградил ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА за многолетний, безупречный труд, плодотворную работу по защите социально-экономических и правовых гарантий работников образования и в связи с 30-летием общероссийского профсоюза образования Татьяну Васильевну ЗАХМЫЛОВУ, председателя первичной профсоюзной организации управления образования администрации Конаковского района, главного специалиста немуниципальной службы, Любовь Александровну ШАБОЛИНУ, директора школы д. Старое Мелково, и Ольгу Васильевну КОРШИНОВУ, председателя первичной профсоюзной организации, учителя начальных классов ЧОУ «Городенская православная гимназия»;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА за многолетний труд в системе образования, верность профсоюзному движению и в связи с 30-летием Общероссийского профсоюза образования награждена Елена Александровна КУЛЬКОВА, заведующая детским садом № 1 п. Козлово.

Праздничный концерт для всех работников образования Конаковского района стал еще одним подарком от администрации Конаковского района и руководства районного Дворца культуры «Современник». Перед конаковскими учителями и воспитателями выступил автор-исполнитель Дмитрий ЧИЖОВ. Вместе со своей очаровательной помощницей Еленой ОСИПОВОЙ он исполнил ряд популярных песен, которые написал для известных исполнителей 90-х годов, например, для Марины Хлебниковой («Чашка кофею», «Рай в шалаше», «Какао-какао» и другие). Зал очень хорошо воспринял певца, который много двигался, поддерживал контакт с публикой и даже вышел в зал, чтобы спеть вместе с нашими учителями! В общем, праздник удался.

Подготовили

Людмила КИКАЛО

и Максим МАЛАХОВ.