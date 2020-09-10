11 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Тверская обл. г. Конаково,
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E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, ветераны агропромышленного комплекса Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный нелегкий труд пользуется особым уважением в нашей стране. Благодаря вам обеспечивается продовольственная безопасность России и статус нашей страны как одного из ведущих производителей продовольствия в мире.
В 2020 году работники агропромышленного комплекса Тверской области подтвердили высокий профессионализм и ответственность, обеспечив в непростой период бесперебойную деятельность сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности нашего региона.
Спасибо вам за самоотверженный труд.
Желаю вам новых достижений на благо Тверской области и всей России, доброго здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Уважаемые труженики сельского хозяйства!
Никто не станет спорить, что без сельского хозяйства мы не проживем! Только самые натуральные и свежие продукты дарят нам работники сельского хозяйства. За это низкий вам поклон и самые добрые пожелания в ваш профессиональный праздник - День работника сельского хозяйства!
Спасибо вам, труженики земли, за ваш благородный тяжкий труд! Желаю вам светлых перспектив, высоких урожаев и всяческих успехов! Будьте здоровы и счастливы! С праздником!
Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В.Максимова.
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Уважаемые работники агропромышленного
комплекса Конаковского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, кто работает на сельскохозяйственных предприятиях, в личных подсобных хозяйствах. Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и, несмотря на трудности, занимается растениеводством и выращиванием скота, посевами.
От всего сердца хотим поблагодарить всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и особенно ветеранов, передовиков производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд, за верность крестьянскому долгу! Спасибо вам за нелёгкий, но необходимый, плодотворный, самоотверженный труд и преданность родной земле.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,
глава Конаковского района О.В.Лобановский,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.