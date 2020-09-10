ВКУСНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ, РОДНОЕ...

В прошедшие выходные в Твери на набережной реки Тьмаки проходила областная «Ярмарка продовольствия», на которой свою продукцию под маркой «Верещагин» представило ОАО «Молоко» из Конаковского района.

Конаковский сырзавод, как его до сих пор называют, вновь оправдал свое название: с начала года на нем освоено производство сыров под брендом «Верещагин». Свою продукцию в целом на ярмарке представили предприятия и фермерские хозяйства всего Верхневолжья. Приобрести можно было мясную, рыбную, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию птицеводства, различные сорта меда, изделия народных промыслов, картофель и овощи, произведенные фермерскими, личными подсобными хозяйствами, предприятиями региона.

По мнению губернатора Игоря РУДЕНИ, такие ярмарки позволяют обеспечивать население региона качественными продуктами, расширяют рынки сбыта для производителей, способствуют развитию кооперации. Руководитель ОАО «Молоко» Людмила ВОЛОДИНА поделилась своими впечатлениями об участии в выставке:

- К нашим сырам на ярмарке был повышенный интерес. Все-таки в Тверской области спрос на свой, местный сыр достаточно велик. Конечно, сыграло роль и имя Верещагина, но главное – это качество продукции по разумной и доступной цене.

Напомним, что в конце сентября в столичном выставочном центре «Крокус Экспо» наши сыроделы принимали участие в международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow». С первых минут стенд с продукцией ОАО «Молоко» стал притяжением посетителей и ведущих ритейлеров. От экспертов индустрии были получены самые положительные отзывы о качестве сыра, его упаковке и внешнем виде. Людмила Володина уверена, что в скором времени продукция ОАО «Молоко» появится на полках магазинов во всех регионах страны. Его уже можно приобрести в нескольких торговых точках города и района, а также – на проходной завода. Успех объясняется просто: на конаковском сырзаводе до сих пор сохранены уникальные верещагинские технологии приготовления сыра. И это неудивительно, ведь именно неподалеку от современного города Конаково, в селе Едимоново, Николай Верещагин открыл первое в России производство сыра. Теперь у его дела появились продолжатели.