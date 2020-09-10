РАБОТАЛИ С ОГОНЬКОМ И ПОД ГАРМОШКУ

Осенью в крестьянско-фермерском хозяйстве «Белое озеро» началась страда – пора уборки овощей с поля. И хотя этот год не особо урожайный на картофель, рабочих рук всегда не хватает.

Уже четыре года подряд фермер и депутат Собрания депутатов Конаковского района Геннадий Хамитович Садыков оказывает помощь малоимущим, пенсионерам и инвалидам, часть своего урожая он направляет на благотворительность. В этом году конаковцы активного поколения решили помочь ему в работах в поле.

Как рассказала председатель Конаковской районной организации общества инвалидов Галина Георгиевна Корнилова, в конце сентября уже целую неделю люди пенсионного возраста, среди которых и люди с ограниченными возможностями, выезжали на посильный труд, перебирали картофель. Ведь Геннадий Хамитович уже не один год помогает их обществу. И этот год не будет исключением. Да и с погодой повезло, работалось хорошо. Вспомнили школьные и студенческие годы, как ездили на картошку:

- Семья Колотвиных взяла с собой гармошку, мы перебирали картофель под ее аккомпанемент. Нас кормили обедами, и все уезжали домой довольные. Приятно сознавать, что в этом году мы тоже смогли помочь фермерам Садыковым, которые всегда помогают нам.

Людмила КИКАЛО.