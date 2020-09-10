МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ



ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.



ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.



ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.



ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.



ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или применяться многократно. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Вызовите врача.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

Состоялось заседание КЧС

В администрации Конаковского района состоялось заседание КЧС под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского. В повестке дня - несколько актуальных вопросов.

В числе основных - обеспечение безопасности населенных пунктов и территорий Конаковского района от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в осеннее-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов. Анализ причин возникновения ЧС, происходящих осенью и зимой, свидетельствует о том, что с наступлением осенне-зимнего периода возрастают риски увеличения количества ДТП, возникновения пожаров как в жилом секторе, так и в лесах и зонах торфяных месторождений, сохраняется возможность возникновения происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах, увеличение количества заблудившихся в лесу людей, заболеваний ОРВИ и гриппом.

В ходе заседания глава Конаковского района Олег Лобановский заслушал глав муниципальных образований Конаковского района по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории района. Олег Владимирович отметил, что главы поселений должны на постоянной основе вести профилактическую работу с населением, знать проблемы на местах, адресно работать с людьми и проводить дополнительные мероприятия по стабилизации обстановки с пожарами.

По итогам рассмотрения вопросов комиссией приняты соответствующие решения, даны поручения службам и ведомствам, определены сроки исполнения. Так, главам и главам администраций городских и сельских поселений Конаковского района рекомендовано на постоянной основе обеспечивать готовность имеющихся сил и средств, предотвращения и своевременной ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории поселений, совместно с Роспотребнадзором инициировать проверки по выявлению нарушений в учреждениях общественного питания, обеспечивать своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения ЧС, правилах поведения при возникновении чрезвычайной ситуации.

Начальнику отдела МВД России по Конаковскому району, главному врачу Конаковской ЦРБ, главному врачу ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 57 Федерального медико-биологического агентства, руководителям организаций, осуществляющим обслуживание федеральной трассы М-10, открытых участков скоростной автодороги М-11, федерального и местного значения на территории Конаковского района даны соответствующие рекомендации и определены сроки для исполнения поручений. Также участники комиссии утвердили план мероприятия по предупреждению и минимизации последствий от пожаров на территории МО «Конаковский район» и план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Конаковского района в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Прием по личным вопросам

14 октября с 10 до 12 часов в администрации Конаковского района пройдет прием по личным вопросам и.о. министра строительства Тверской области Дениса Станиславовича Биленко.

Запись на прием по телефону 84824249780.

НАЧАТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Согласно Указу Президента России В.В.Путина и постановлению губернатора Тверской области И.М.Рудени, в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с 1 октября в Российской Федерации начата осенняя призывная кампания.

Как сообщил военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, осенний призыв пройдет в штатном режиме и продлится, как и обычно, до 31 декабря. Сформирована призывная комиссия под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского. Она укомплектована необходимыми специалистами и врачами, начала свою работу. Также военным комиссариатом по г. Конаково и Конаковскому району продолжается набор на военную службу по контракту, всем желающим просьба звонить по телефону 3-37-45. Для получения справок и консультаций звонить по телефону 3-36-17.

Встреча с молодежным активом

Руководитель отдела молодежной политики, культуры и спорта Александра Федотова провела рабочую встречу с активом молодежного центра «Иволга».

Центральной темой встречи стали вопросы, связанные с перспективами работы молодежного совета и молодежного центра на ближайшие три месяца и планы на 2021 год.

Обсуждались задачи по эффективному взаимодействию с общеобразовательными учреждениями, общественными объединениями, внедрению новых форм по привлечению активных молодых людей для работы в молодежном совете.

На встрече прозвучало много конкретных предложений по развитию волонтерства в молодежной среде. Александра Федотова рассказала о региональных ресурсных центрах добровольчества, в которых можно получить информацию о волонтерских программах, значимых событиях и акциях. Также Александра Валерьевна информировала о возможности получить грантовую поддержку на реализацию проектов на федеральном уровне и возможности продвигать их в дальнейшем.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Тверской области и возможным введением ограничительных мер для пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, собравшиеся единодушно высказались о необходимости создания единого реестра волонтеров 18+ на случай возобновления акции #МЫВМЕСТЕ.

- У нас уже есть опыт, и мы понимаем, как организовать работу волонтерского штаба в сложной эпидемиологической обстановке и предложить адресную помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании, - отметила руководитель отдела молодежной политики, культуры и спорта.

Также члены рабочей группы наметили план мероприятий при проведении классификационных юнармейских сборов ЮНОСЕНЬ, которые в этом году состоятся 16 октября в конаковском бору и на базе ДЮСШ «Олимп».

Напомним, что ЮНОСЕНЬ проводится с целью популяризации в Конаковском районе службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, подготовки молодежи к службе в армии, проверки уровня знаний и умений по основам военной подготовки. Возраст участников – от 12 до 18 лет.

В заключение было отмечено, что для развития добровольчества в районе важно организовать комплексный подход и направить усилия на повышение востребованности волонтеров в обществе, поддержку уже существующего коллектива, максимально использовать информационное пространство для информирования населения о реализуемых проектах и мотивирования к вступлению молодых людей в сообщество волонтеров Конаковского района.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА.