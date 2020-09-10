В конце сентября в Конаковской средней № 8 при поддержке студентов-волонтеров Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова стартовал квест «5 ключей успешной добровольческой деятельности». Отряд добровольцев школы из 9 «В» класса под руководством преподавателя информатики и классного руководителя Елены Чижовой приняли самое активное участие в квесте. Менеджер проекта - Никита Донской.

В образовательных организациях Тверской области продолжается социальный проект программы «Важное дело» - «Созвездие тверского добровольчества», получивший поддержку правительства Тверской области. Такое громкое название не случайно, именно в 2020 году исполняется 15 лет долгосрочной социальной программе «Важное дело» - первой в новейшей истории Верхневолжья добровольческой организации. И кульминацией проекта станет 15-й ежегодный региональный конкурс на получение общественной награды «Доброволец года», торжественная церемония награждения победителей которого состоится в начале декабря 2020 года.

На первом этапе проекта, в сентябре, в школах и колледжах проходит квест-марафон «5 ключей успешной добровольческой деятельности». Занимательную программу квеста проводят добровольцы - студенты Тверского колледжа культуры имени Н.А.Львова. Квесты уже состоялись в Твери, Вышнем Волочке, Конакове. Артистичность и креативность добровольцев создаёт теплую творческую обстановку, позволяющую участникам квеста проявить свои способности и познакомиться с основами добровольческого служения. На следующем этапе в рамках гражданского практикума участники квестов смогут создать и реализовать социально значимые проекты для местного сообщества. Успешного старта!

Е. ЧИЖОВА,

руководитель отряда добровольцев МБОУ СОШ №8 г. Конаково, педагог-психолог, учитель информатики. Фото предоставлено автором.