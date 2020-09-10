Пенсионный фонд информирует



О реализации в сервисе «Кабинет страхователя» возможности заполнения данных для представления в ПФР сведений о трудовой деятельности

Для подготовки и представления в ПФР сведений о трудовой деятельности в электронном виде на официальном сайте ПФР в электронном сервисе Кабинет страхователя реализована возможность заполнения страхователями (работодателями) сведений по форме СЗВ-ТД.

В Кабинете страхователя можно заполнить форму СЗВ-ТД, сформировать печатную форму, которую можно сохранить и распечатать, а также подписать сформированную форму СЗВ-ТД усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и отправить ее в ПФР.

Рекомендации по заполнению интерактивной формы «Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД)» в электронном сервисе «Кабинет страхователя» размещены на странице Отделения официального сайта ПФР в разделе «Информация для жителей региона – Страхователям – Об электронной трудовой книжке».

При представлении формы СЗВ-ТД с УКЭП в территориальный орган ПФР через Кабинет страхователя дополнительно представлять сведения на бумажном носителе не нужно. Датой представления документов страхователя в этом случае считается дата, зафиксированная в электронном документе «Квитанция о регистрации», сформированном в Кабинете страхователя. В течение одного рабочего дня с момента поступления электронного документа территориальный орган ПФР направит страхователю подтверждение получения указанных сведений - уведомление о доставке.

Напоминаем, войти в Кабинет страхователя можно с использованием учетной записи организации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для того чтобы воспользоваться сервисом, страхователю (работодателю) необходимо пройти в нем регистрацию, приняв условия использования Кабинета страхователя, которые будут предложены при первичном входе.

Рекомендации по представлению сведений через Кабинет страхователя размещены в Памятке работодателю о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (пункт 3 Приложения), размещенной на странице Отделения официального сайта ПФР в разделе «Информация для жителей региона – Страхователям – Об электронной трудовой книжке».

Жители Верхневолжья могут получить 22 государственные услуги ПФР в филиалах ГАУ МФЦ

Отделение ПФР по Тверской области напоминает, что ряд государственных услуг Пенсионного фонда России сегодня можно получить не только в клиентских службах фонда, но и в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В Тверской области оказываются 22 вида государственных услуг по линии Пенсионного фонда России. В том числе, такие услуги, как прием от граждан заявлений об установлении, выплате и доставке пенсий и ежемесячных денежных выплат, об отказе от набора социальных услуг, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала или их частью, выдача справок о размере пенсий. Граждане могут зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, получить документ, подтверждающий факт регистрации, подать заявление о внесении сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или перевозившем инвалида, ребенка-инвалида, в федеральный реестр инвалидов, получить информацию об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста и другие услуги.

Также до 1 октября 2020 года в офисах МФЦ можно подать заявление о назначении дополнительных выплат на детей в связи с пандемией, осуществляемых Пенсионным фондом России.

Перечень услуг ПФР, предоставляемых МФЦ постоянно расширяется.

Адреса и телефоны филиалов МФЦ размещены на странице Отделения на сайте ПФР в разделе «Полезные ссылки» http://www.pfrf.ru/branches/tver/info/~grazdane/ и на сайте МФЦ http://www.mfc-tver.ru/about/filials.php?SECTION_ID=181.