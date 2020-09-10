Центр соцподдержки информирует



О КАРТЕ «МИР»

О дополнительных выплатах, подлежащих перечислению на банковские счета клиентов – физических лиц, операции по которым осуществляются с использованием карты «Мир».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 920 от 25 июня 2020 г.«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 1466 от 1 декабря 2018 г.» перечень социальных выплат, которые с 1 октября текущего года в обязательном порядке подлежат перечислению на банковские счета клиентов – физических лиц, операции по которым осуществляются с использованием карты «Мир», дополнен следующими видами выплат:

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, установленная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 606 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, установленная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 199 от 20 марта 2020 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Общий перечень выплат, перечень социальных выплат, которые с 1 октября текущего года в обязательном порядке подлежат перечислению на банковские счета клиентов – физических лиц, операции по которым осуществляются с использованием карты «Мир»:

выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные законом Российской Федерации № 1244-1 от 15 мая 1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также федеральным законом № 175-ФЗ от 26 ноября 1998 г. «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на| производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и федеральным законом № 2-ФЗ от 10 января 2002 г. «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные федеральным законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе:

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

пособие на ребенка;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

О начислении детских пособий и выплат гражданам, пострадавшим от радиации.

ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района Тверской области напоминает о том, что с 1 октября 2020 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1466 от 1 декабря 2018 г. «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 федерального закона «О национальной платежной системе» социальные выплаты физическим лицам будут перечисляться только на карту «Мир», если банковский счет предусматривает осуществление операций с использованием платежных карт, по следующим видам выплат:

- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные законом Российской Федерации № 1244-1 от 15 мая 1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также федеральным законом № 175-ФЗ от 26 ноября 1998 г. «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на| производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и федеральным законом № 2-ФЗ от 10 января 2002 г. «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные федеральным законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе:

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

пособие на ребенка;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Требование об обязательном зачислении на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием карты «Мир, по остальным видам социальных выплат законодательством не установлено.

Также сообщаем, что для граждан, обслуживаемых ПАО Сбербанк России, при поступлении платежного документа в банк средства будут зачисляться на указанный счет получателя (при его соответствии требованиям федерального закона № 161-ФЗ). В случае, если указанный счет не будет соответствовать требованиям законодательства, средства будут зачислены на другой счет получателя, открытый в Сбербанке и соответствующий требованиям федерального закона № 161-ФЗ. Если такого счета не окажется, банк автоматически его откроет и зачислит туда поступившие средства, о чем дополнительно уведомит получателя социальной выплаты.