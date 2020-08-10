Финалисты регионального этапа конкурса «Юннат-2020» представят Тверскую область на всероссийском уровне

В Тверской области назвали финалистов регионального этапа конкурса «Юннат-2020». В нем приняли участие школьники и коллективы детских объединений сельскохозяйственной направленности в возрасте от 12 до 18 лет, а также руководители детско-юношеских объединений, коллективы школ и учреждений дополнительного образования.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, экологическое воспитание детей и молодежи – одна из важнейших задач в рамках внедрения в Тверской области современной системы обращения с отходами, формирования бережного отношения общества к природе.

Конкурс проводится для развития интереса у детей и молодежи к природе, сельскохозяйственному производству через их непосредственное участие в практической деятельности. В 2020 году конкурс проходил с мая по сентябрь в дистанционном формате из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

На заочный тур школьники представили работы и практические проекты, посвященные сортоиспытанию ранних сортов томатов, сладкого перца, выращиванию арбуза в Тверской области и другим направлениям.

II очный тур прошел дистанционно 28 сентября 2020 года на платформе ZOOM. На конференции школьники выступали с защитой и презентацией лучших учебно-опытных работ.

В итоге Тверскую область в финале всероссийского конкурса «Юннат» в Москве в рамках конференции «Земле жить!» будут представлять Василина Марьина из Выдропужской школы филиала СОШ № 2 Спирово с проектом «Опыты с картофелем»; Степан Кузьмин из школы №50 Твери с проектом «Изучение механизмов движения растений»; Нина Белокурова из Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона с проектом «Секреты прививки плодовых деревьев (яблони)».

В рамках финала регионального этапа конкурса «Юннат» организована областная выставка «Урожай-2020». Свои достижения на ней представили школьники из 10 образовательных учреждений Торжокского, Торопецкого, Калининского, Старицкого, Ржевского, Лихославльского, Спировского районов и города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области