В Верхневолжье определены спортсмены, которым будут выплачивать ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области

В Тверской области определены спортсмены и спортсмены-инвалиды сборных России по видам спорта, включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, которые будут получат в 2020 году ежемесячные стипендии Губернатора. Также выплаты назначены членам молодежных и юношеских сборных страны.

Как отмечает Игорь Руденя, поддержка спортсменов, успешно выступающих на площадках различного уровня, является важным направлением развития физической культуры и спорта в регионе, популяризации среди жителей области здорового образа жизни.

Стипендии в размере 11 тысяч рублей получат 33 спортсмена, включенные в сборные по программам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Выплаты по 7,5 тысячи рублей ежемесячно начисляются 10 резервистам сборных. 44 атлета, чей вид спорта не включен в данные программы, получат стипендии в размере 4,5 тысячи рублей. Кроме того, 42 юношам и девушкам, входящим в юниорские сборные, ежемесячно будут предоставлять по 5,7 тысячи рублей.

Самое больше число получателей стипендий заявлено в таком виде спорта, как гребля на байдарках и каноэ – 46 человек. Лидируют также гребной спорт, спорт глухих, легкая атлетика. Кроме того в числе получателей спортсмены, занимающиеся всестилевым каратэ, перетягиванием каната, судомодельным спортом, шашками, лыжными гонками.

Для поддержки профессионального спорта в регионе также введено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет.

Кроме того, в регионе ежегодно назначается единовременное денежное вознаграждение спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх как в индивидуальной программе, так и в командных дисциплинах.

Пресс-служба Правительства Тверской области