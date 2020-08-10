В Тверской области будут контролировать наличие масок и цены на них в торговых точках региона

В Тверской области будут контролировать наличие средств индивидуальной защиты в торговых точках региона и проводить мониторинг цен на них. Соответствующее поручение дано Губернатором Игорем Руденей Министерству промышленности и торговли региона в связи с решением ввести с 12 октября на территории Верхневолжья обязательное использование масок в местах массового пребывания людей. Работа, в том числе проведение рейдов по торговым точкам, будет проводиться совместно с профильными надзорными органами.

С 12 октября в регионе планируется ввести режим обязательного использования масок в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«Сейчас мы с особым вниманием относимся к общественным пространствам, будем вводить новые стандарты и условия в Тверской области. Планируем ввести обязательное использование масок. Сначала это будет переходный период с субботы до понедельника. А с понедельника – уже обязательное условие для пассажиров общественного транспорта, а также людей, посещающих торговые центры, театры, учреждения культуры и другие организации», – сказал Игорь Руденя.

В связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области усиливают меры профилактики вирусных инфекций в местах массового пребывания людей.

В автобусах общественного транспорта обеспечен контроль за состоянием здоровья водителей, проводится дезинфекция подвижного состава, остановок. Продолжают работу посты дистанционной термометрии на вокзалах.

В регионе усиливается информирование граждан, в том числе о профилактике распространения COVID-19. Кампания организована в печатных СМИ, социальных сетях, на радио и телевидении. Это материалы о профилактике коронавируса и предпринимаемых в регионе мерах, акции, социальная реклама: видео- и аудиоролики, баннеры, плакаты и листовки. Главная цель – обеспечить жителей региона объективной информацией о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, предпринимаемых мерах профилактики.

Пресс-служба Правительства Тверской области