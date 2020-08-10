В Тверской области благодаря проекту «Дорога к дому» дети с ограничениями по здоровью могут проходить реабилитацию в домашних условиях

В 2020 году в Тверской области стартовал социальный проект «Дорога к дому». Это комплекс мероприятий по предоставлению социальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализован благодаря победе региона в 2019 году в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Игорь Руденя считает важной задачей социального блока областного Правительства развитие в регионе системы поддержки, реабилитации и социализации людей с инвалидностью.

В Тверской области создано 19 пилотных площадок в рамках проекта «Дорога к дому», в их число вошел реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Торжке.

При учреждении создают три домашних микрореабилитационных центра для реализации программы. Комплекс мероприятий организуют на дому в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации каждого конкретного ребенка. Внедрение этой технологии направлено на помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелыми нарушениями, которые не могут посещать реабилитационные центры.

В рамках программы каждая семья, заключившая договор на оказание услуги, получает в безвозмездное временное пользование комплект оборудования, приобретенного за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В программу вступили три семьи из Торжка и Торжокского района. Им переданы необходимые методические материалы, развивающие игры, средства реабилитации. Родители прошли обучение и знают, как пользоваться предоставленным оборудованием. Помощь им оказали педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по труду и инструктор ЛФК. За каждой семьей также закреплен куратор, к которому можно обратиться за консультацией.

Проект «Дорога к дому» реализуется на площадках центров социального обслуживания населения Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Ржева и других городов области. К проекту также подключились учреждения здравоохранения, культуры, образования и спорта.

Помимо домашних микрореабилитационных центров для детей с инвалидностью организованы «Школа реабилитации и ухода», группы кратковременного пребывания «Передышка», внедрена технология «Сопровождаемое проживание», организована работа пунктов проката реабилитационного оборудования.

Тверская область на протяжении 10 лет сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За эти годы реализовано 13 программ, комплексов мер и проектов, привлечено 152 млн рублей на закупку реабилитационного оборудования, повышение квалификации специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области