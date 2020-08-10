Тверские предприниматели представляют свою продукцию на международной выставке «Агропродмаш-2020»

Тверские компании принимают участие в международной выставке оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2020». Традиционно она собирает сотни компаний из разных регионов России и зарубежных стран. В этом году свои стенды представляет 31 международная делегация, в числе которых предприятия из Италии, Германии, Франции, США.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, участие в специализированных выставках - наиболее эффективный способ продвижения своей продукции на рынке. В рамках проводимой в регионе работы по развитию предпринимательства Центр «Мой бизнес» оказывает предприятиям поддержку в участии в российских и зарубежных выставках: организует стенды, берет на себя все расходы по аренде площади, монтажу, перевозке продукции.

На «Агропродмаш-2020» Тверскую область представляют пять компаний: «Тверской завод пищевого оборудования», «Тверьингридиент», «Исток», «Глапс», «Вертязин». Коллективный стенд для тверских компаний, в рамках поддержки предпринимательства, организован центром «Мой бизнес» Тверской области.

«Организация стенда такого масштаба на подобной выставке стоит от 1,5 миллионов рублей. Не каждое предприятие может себе это позволить. Мы даём возможность тверским производителям заявить о себе – все расходы берёт на себя центр «Мой бизнес», компании остается оплатить лишь командировочные расходы своего представителя», – рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Павел Волков.

«Мы стараемся участвовать во всех выставках. В частности, в «Агропродмаш» выставляемся не первый раз. Живое общение гораздо более эффективно для заключения новых контрактов», - поделилась ведущий специалист компании “Вертязин” Марина Муратова.

Подать заявку на участие или узнать о дополнительных мерах поддержки можно по ссылке – https://mybusiness69.ru/measure/uchastie-v-vystavochnykh-meropriyatiyakh-v-rossii-i-za-rubezhom-kollektivnyy-stend/.

Пресс-служба Правительства Тверской области