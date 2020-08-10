Тверские экономические новости вошли в рейтинг фонда «Петербургская политика» за сентябрь

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» включил в мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за сентябрь новости тверской экономики.

В числе ключевых позитивных событий прошедшего месяца аналитики фонда назвали закладку камня на месте строительства нового завода по производству продуктов питания ООО «Орион Интернейшнл Евро» в Калининском районе. 9 сентября в церемонии приняли участие губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль.

«Компания «Орион» является одним из лидеров продовольственного рынка кондитерских изделий. Сегодня мы положили начало развитию новой очереди производства продукции в Тверской области. К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Также в сентябрьский мониторинг «Петербургской политики» включено подписание соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области и ООО «Орион Интернейшнл Евро» в рамках реализации проекта строительства второго завода на территории Тверской области.

Еще одним позитивным событием сентября, по версии фонда, стало открытие в Торжке предприятия по производству протеиновых батончиков «Си-Продукт». Общий объем инвестиций, вложенных в проект, – порядка 100 млн рублей. Благодаря открытию в муниципалитете уже появились 80 новых рабочих мест, а до конца года будет произведен набор еще 20 человек. На новом производстве открыты три новых направления: производство протеиновых батончиков и батончиков-мюсли, фасовка и упаковка сыпучих полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, а также варка варенья и розлив мёда, тару для которых будет изготавливать Тверской стекольный завод. В декабре текущего года компания «Си-Продукт» планирует ввести в эксплуатацию склад по хранению продукции. Правительством Тверской области была оказана помощь в реализации инвестпроекта, в частности, при подборе квалифицированного персонала. Также во взаимодействии с правительством региона решены вопросы по подключению завода к инженерным сетям.

«Петербургская политика» также обращает внимание на сентябрьское исследование агентства РИА Рейтинг о динамике потребительского спроса в субъектах страны. Тверская область по итогам первой половины 2020 года оказалась в числе восьми регионов России (3-е место), где отмечен рост потребительского спроса – 1,8%. По мнению экспертов, этот результат обусловлен, прежде всего, комплексом региональных инициатив по защите экономики в непростой период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, дополнивших федеральные меры господдержки.

Фонд «Петербургская политика» – независимая некоммерческая организация, созданная в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов, проведения научных, социологических и политических исследований.