Исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства- руководителя аппарата Правительства Тверской области назначен Алексей Скорый

Распоряжением Губернатора Игоря Рудени исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства Тверской области назначен Алексей Владимирович Скорый. Возглавлявший до этого аппарат Правительства Артем Иванович Ажгиревич назначен заместителем Председателя Правительства Тверской области. Он будет курировать вопросы транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

Артем Ажгиревич окончил Московскую академию экономики и права по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». Повышал квалификацию в НИУ «Высшая школа экономики», кандидат технических наук. С 1997 по 2007 годы работал в коммерческих организациях. С 2008-го – заместитель вице-президента – исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». В 2014 году Артему Ажгиревичу присвоено звание «Почетный машиностроитель».

Алексей Скорый – выпускник Государственной академии управления им. С.Орджоникидзе. Прошел профессиональную переподготовку в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, также окончил КПК РАГС при Президенте РФ, специальность – «Менеджмент». С 2001 по 2004 год занимал руководящие должности в Департаменте АПК и продовольствия Минэкономразвития России. С 2004 по 2008 год работал в Департаменте государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Правительства РФ. С 2010 по 2012 год был первым заместителем генерального директора ОАО «Росагролизинг». Являлся помощником первого заместителя Председателя Правительства РФ В.А.Зубкова. В 2012 году занимал должность Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области