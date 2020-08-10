НКО из моногородов Тверской области могут принять участие в конкурсе президентских грантов

Некоммерческие организации из моногородов Верхневолжья могут подать заявки на участие в десятом конкурсе Фонда президентских грантов. Они выделяются на реализацию культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.

«В моногородах региона важно поддерживать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте https://президентскиегранты.рф. Там же можно найти необходимую информацию об этапах конкурса, необходимых документах и требованиях к участникам. Заявки принимаются в электронном виде.

Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года, а финансирование проектов победителей начнется с 1 февраля.

В текущем году по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов на поддержку проектов НКО из моногородов было направлено около 370 млн рублей. Всего поддержано 346 проектов из 116 моногородов. Большинство из них связаны с социальной поддержкой и защитой граждан, пропагандой здорового образа жизни, а также поддержкой семьи и материнства.

Конкурс проводится при консультационной поддержке Фонда развития моногородов.

В Тверской области действуют меры поддержки для предпринимателей из моногородов. По специальной программе можно получить до 5 млн рублей под 2% годовых.

Воспользоваться микрозаймом может любой предприниматель, бизнес которого располагается в одном из семи моногородов Верхневолжья. Это города Западная Двина, Кувшиново, Удомля, посёлки городского типа Жарковский, Спирово, Великооктябрьский (Фировский район), посёлок Калашниково (Лихославльский район).

Всю информацию по мерам поддержки можно получить в центре «Мой бизнес» на сайте (https://mybusiness69.ru) или по телефону 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области