Во Ржеве покажут спектакль о судьбах воспитанников Калининского детского дома в годы Великой Отечественной войны

10 октября труппа Театрального творческого центра «Алые паруса» представит в Ржеве спектакль «Спеши, пока горит свеча…». Это подарок жителям города воинской славы в честь 75-летия Победы над фашизмом и открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Идея спектакля возникла у выпускников специального детского дома №1, который был открыт 1 июля 1942 года в Калинине на улице Володарского в доме №34 для детей, потерявших своих родителей в Великой Отечественной войне. Из стен учреждения вышло 677 ребят. В 1992 году они объединились в «Детдомовское братство», которое существует до сих пор. Его участники написали сценарий для постановки, созданный на основе реальных событий с реальными героями, которые происходили в годы войны в детском доме города Калинина.

Спектакль – обладатель огромного количества высоких наград. Его видели в разных городах Тверской области, а также, в нескольких других регионах.

28 февраля 2020 года на личном приеме граждан к Губернатору Тверской области Игорю Рудене обратилась ветеран труда, руководитель общественной организации «Детдомовское братство» Зоя Алексеевна Кангро. Именно ее воспоминания легли в его основу сценария спектакля.

Зоя Кангро рассказала, что в постановке задействованы ребята из Медновского интерната и театральной студии. Для передвижения по области им необходим транспорт. С просьбой о помощи в приобретении автобуса ветеран труда обратилась к главе региона.

Игорь Руденя подчеркнул: область окажет поддержку в реализации этого важного проекта, направленного на сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения.

«Обеспечим специализированный транспорт для ребят, также договоримся об организации питания», – сказал Губернатор.

Глава региона отметил значимость показа спектакля на Ржевской земле, где в годы Великой Отечественной войны велись кровопролитные бои.

Пресс-служба Правительства Тверской области