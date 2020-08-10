Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 4662 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 22 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 201750, в том числе за последние сутки их проведено 2358.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6872 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1944 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
266 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2278
Кимры 574
Конаковский район 521
Ржев 505
Калининский район 325
Торжок 324
Лихославльский район 252
Вышневолоцкий городской округ 231
Максатихинский район 184
Бологовский район 158
Осташковский городской округ 149
Нелидовский городской округ 110
Торопецкий район 99
Кашинский городской округ 92
Бежецкий район 86
Ржевский район 81
Рамешковский район 77
Старицкий район 75
Андреапольский муниципальный округ 71
Кимрский район 70
Зубцовский район 66
Оленинский муниципальный округ 61
Кесовогорский район 60
Торжокский район 54
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 43
Спировский район 40
Калязинский район 33
Западнодвинский муниципальный округ 38
Весьегонский муниципальный округ 34
Жарковский район 29
Кувшиновский район 26
Сонковский район 24
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Бельский район 9
Фировский район 10
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 8
ЗАТО Озёрный 4
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области