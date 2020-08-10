Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 4662 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 22 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 201750, в том числе за последние сутки их проведено 2358.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6872 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1944 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

266 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2278

Кимры 574

Конаковский район 521

Ржев 505

Калининский район 325

Торжок 324

Лихославльский район 252

Вышневолоцкий городской округ 231

Максатихинский район 184

Бологовский район 158

Осташковский городской округ 149

Нелидовский городской округ 110

Торопецкий район 99

Кашинский городской округ 92

Бежецкий район 86

Ржевский район 81

Рамешковский район 77

Старицкий район 75

Андреапольский муниципальный округ 71

Кимрский район 70

Зубцовский район 66

Оленинский муниципальный округ 61

Кесовогорский район 60

Торжокский район 54

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 43

Спировский район 40

Калязинский район 33

Западнодвинский муниципальный округ 38

Весьегонский муниципальный округ 34

Жарковский район 29

Кувшиновский район 26

Сонковский район 24

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Бельский район 9

Фировский район 10

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 8

ЗАТО Озёрный 4

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области