Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on чт, 10/08/2020 - 11:52

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 4662 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 22 человека.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 201750, в том числе за последние сутки их проведено 2358.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6872 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1944 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         266 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2278

 

Кимры 574

 

Конаковский район 521

 

Ржев 505

 

Калининский район 325

 

Торжок 324

 

Лихославльский район 252

 

Вышневолоцкий городской округ 231

 

Максатихинский район 184

 

Бологовский район 158

 

Осташковский городской округ 149

 

Нелидовский городской округ 110

 

Торопецкий район 99

 

Кашинский городской округ 92

 

Бежецкий район 86

 

Ржевский район 81

 

Рамешковский район 77

 

Старицкий район 75

 

Андреапольский муниципальный округ 71

 

Кимрский район 70

 

Зубцовский район 66

 

Оленинский муниципальный округ 61

 

Кесовогорский район 60

 

Торжокский район 54

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Селижаровский район 43

 

Спировский район 40

 

Калязинский район 33

 

Западнодвинский муниципальный округ 38

 

Весьегонский муниципальный округ 34

 

Жарковский район 29

 

Кувшиновский район 26

 

Сонковский район 24

 

Краснохолмский район 11

 

Удомельский городской округ 10

 

Бельский район 9

 

Фировский район 10

 

Молоковский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 8

 

ЗАТО Озёрный 4

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области