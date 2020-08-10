Марина Подтихова назначена заместителем Председателя Правительства – Министром финансов Тверской области

Распоряжением Губернатора Тверской области Марина Ивановна Подтихова назначена заместителем Председателя Правительства – Министром финансов Тверской области. До назначения она занимала должность Министра финансов региона.

На новой должности Марина Подтихова будет курировать все вопросы финансового блока, в том числе осуществление государственных закупок, а также тарифного регулирования.

Марина Подтихова окончила экономический факультет Тверского государственного университета, прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по программе «Мастер делового администрирования».

Работала в финансовых подразделениях администрации города Твери, администрации Тверской области, являлась руководителем регионального Управления Федерального казначейства по Тверской области. В 2018 году назначена Министром финансов региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области