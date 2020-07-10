В Тверской области усиливают профилактику коронавируса

Усиление в Тверской области мер по профилактике коронавируса в местах массового пребывания людей рассмотрено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Тверской области, которое 7 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе требует повышенного внимания и ежедневного контроля.

В регионе усилится и информирование граждан о профилактике распространения COVID-19. Главная цель – обеспечить жителей региона объективной информацией о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, предпринимаемых мерах профилактики. Особое внимание уделено работе со школьниками и студентами, старшим поколением.

Кампания организована в печатных СМИ, социальных сетях, на радио и телевидении. Это материалы о профилактике коронавируса и предпринимаемых в регионе мерах, акции, социальная реклама: видео- и аудиоролики, баннеры, плакаты и листовки.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо активнее привлекать экспертов здравоохранения к разъяснительной работе, также подключить к ней педагогов. Губернатор также отметил, что информационная кампания должна в целом разъяснять вопросы профилактики вирусных инфекций и гриппа, а не только коронавирусной инфекции.

На заседании штаба также рассмотрены вопросы предоставления продуктовых наборов школьникам, которые временно находятся на дистанционном обучении. Ранее на совещании с главами муниципалитетов Игорь Руденя сообщил о необходимости централизации в регионе закупок таких продуктовых наборов.

Пресс-служба Правительства Тверской области