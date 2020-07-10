В Тверской области утверждена комиссия по присуждению премии Андрея Дементьева

В Тверской области создана комиссия по присуждению премии имени Андрея Дементьева. В нее войдут представители Правительства Тверской области, поэты, публицисты, литературоведы и писатели, всего порядка 14 представителей. В частности, критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева, художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач.

Решение об учреждении премии было принято на одном из заседаний Правительства Тверской области. Она будет вручаться ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

«Учреждение премии — важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Принять участие в конкурсе смогут авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения. Жюри будет отбирать наиболее талантливые поэтические произведения, получившие общественное признание и представляющие ценность для российской культуры.

Размер премии в номинации «Молодой поэт» составит 300 тыс. рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» - 700 тыс. рублей.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии.

Пресс-служба Правительства Тверской области