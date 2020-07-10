7 октября Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

7 октября в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Игоря Рудени.

Какова ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе и какие дополнительные меры профилактики будут приняты? Планируется ли развернуть дополнительные койки в инфекционных госпиталях и достаточно ли они обеспечены кадрами, оборудованием и лекарствами? Рассматривается ли вопрос введения ограничений, связанных с коронавирусом, на территории Верхневолжья?

На эти и другие вопросы Губернатор Игорь Руденя ответит в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

Темы для интервью с главой региона формулируются на основе обращений граждан и тем, обсуждаемых жителями области в социальных сетях.

Программу с Губернатором Игорем Руденей можно посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/pq1jNI2JqB8 и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области