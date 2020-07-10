Фронтовая фотохроника ТАСС представлена на выставке «Мы этой памяти верны» в Твери

Тверской областной Дом народного творчества приглашает на 56-ю выставку документальной и художественной фотографии «Мы этой памяти верны», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

В экспозиции собраны снимки военных лет и работы современных авторов, посвящённые событиям Великой Отечественной войны. Основа фотовыставки – это работы из фондов Тверского областного народного фотоклуба Тверского областного Дома народного творчества.

Важную часть экспозиции составляет документальная фотохроника ТАСС. В те годы на фронтах работали более 400 военных корреспондентов. Они постоянно рисковали собой на передовой и мастерски выполняли не только документальные, но и художественные задачи.

Также в экспозиции представлен особый раздел «Я убит подо Ржевом», посвящённый открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. Работы расскажут о том, как проходило одно из главных мероприятий международного уровня в честь 75-летия Великой Победы. Авторами этого раздела выступили Анатолий Максимов, Андрей Мозговой, Галина Данилова и Константин Ильинский. В этот же раздел входит уникальная репортажная серия снимков Валентины Дувановой об изготовлении центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым.

Ознакомиться с экспозицией можно до 31 октября в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной по адресу: г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16. Справки по телефону: 8 (4822) 34-34-50; 34-66-54.

Пресс-служба Правительства Тверской области