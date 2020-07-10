Бюджет Тверской области на 2021-2023 годы формируется в соответствии с национальными целями развития страны до 2030 года

Формирование бюджета Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов рассмотрено на совещании, которое 7 октября провел Губернатор Игорь Руденя с участием глав муниципальных образований региона.

Работа над подготовкой главного финансового документа вышла на завершающую стадию. При его формировании учтены тенденции, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

«Основная задача следующего года – это обеспечение в каждом муниципальном образовании темпов роста экономики и уровня занятости населения, реализация мер, направленных на достижение национальных целей развития, сформулированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики, открытие новых возможностей для самореализации граждан, широкое внедрение цифровых технологий», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул - приоритетом при формировании бюджета остаётся выполнение всех социальных обязательств, достижение целевых показателей майских указов по заработной плате работников бюджетных учреждений, поддержка семей.

В связи с корректировкой в Правительстве РФ национальных проектов с горизонтом планирования до 2030 года Игорь Руденя поручил использовать все возможности для максимального участия в федеральных программах и проектах, привлечения дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Перед руководителями территорий глава региона поставил задачу обеспечить качественное планирование бюджетных расходов, в том числе выделение софинансирования по заявленным проектам. Необходимо также повысить эффективность государственных и муниципальных закупок. В частности, Игорь Руденя обратил внимание на организацию централизованной закупки продуктов питания для обеспечения бесплатными наборами учеников школ, временно перешедших на дистанционное обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ или коронавирусом. Это позволит повысить контроль за качеством продуктов и выработать единый стандарт состава набора для всей территории региона.

В 2021-2023 годах регион планирует сохранить рост налоговых и неналоговых доходов. По прогнозам Министерства финансов области, в 2020-м доходы составят более 50,5 млрд рублей – на 1,5 млрд рублей больше, чем в 2019-м. В 2021 году – 58,6 млрд рублей с увеличением к 2023-му до 66,1 млрд рублей.

Перспективными для наращивания доходного потенциала региональный Минфин назвал эффективное использование государственного имущества, вовлечение неиспользуемых активов в коммерческий оборот, передачу в аренду лесных участков предприятиям, осуществляющим полный цикл глубокой переработки сырья. Положительный бюджетный эффект ожидается также от деятельности институтов развития - Фонда развития промышленности Тверской области, Венчурного фонда, экспортного центра и других.

В муниципалитетах будет усилена работа по мобилизации доходов и увеличению налогооблагаемой базы через совершенствование земельного контроля, ввод в оборот неучтенной недвижимости, ключевыми задачами остаются привлечение инвестиций в экономику и поддержка действующих производств.

Повысить привлекательность территорий для инвесторов, стимулировать процессы создания новых рабочих мест на территориях позволит также изменение механизма предоставления муниципальным образованиям бюджетных займов. В частности, предлагается до пяти лет увеличить срок выдачи кредитов на поддержку и реализацию инвестпроектов.

Также на совещании рассмотрены подходы к формированию государственных программ Тверской области в соответствии с национальными целями развития страны до 2030 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области