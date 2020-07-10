Представительница Верхневолжья представляет в полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» проект «Я на Селигере»

7 октября стартовал заключительный полуфинал «Транссиб» конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства. В соревнованиях принимают участие 64 конкурсанта из 25 регионов России, среди которых представительница Верхневолжья - руководитель отдела туризма и экологии администрации Осташковского городского округа Вера Смирнова.

Подготовка квалифицированных специалистов, повышение качества туристских услуг – в числе приоритетных направлений сферы туризма Тверской области.

«Наши главные задачи – развитие в регионе индустрии гостеприимства, подготовка кадров, а также вовлечение в туристическую деятельность новых субъектов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Вера Смирнова разработала для конкурса собственный проект «Я на Селигере».

«Проект направлен на информационное обеспечение нашей территории. Для туристов всегда большая проблема получить информацию. Мы разместили информационные стойки, через QR-код турист может перейти на туристический портал и считать всю информацию о достопримечательности, всю историю проекта», – отметила конкурсантка.

Можно также получить информацию о точках питания, размещения на ночлег, то есть данные обо всех услугах сферы туризма в округе. Система была запущена на территории городского округа с августа текущего года. Она уже стала удобной альтернативной информационному туристскому центру и помогает быстро и просто получить необходимые сведения.

Целью конкурса «Мастера гостеприимства» является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса кроме знаний и компетенций участников будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Победители смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково».

Подробнее о конкурсе: https://welcomecup.ru/

Пресс-служба Правительства Тверской области