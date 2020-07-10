В Тверской области усилят мониторинг пожарной опасности лесов

На усиление мониторинга пожарной опасности лесов на территории Тверской области из федерального бюджета дополнительно будет выделено 6,9 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое прошло 6 октября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В Верхневолжье для предотвращения пожаров ведется постоянное патрулирование лесов, в том числе авиационное, а также видеомониторинг. В рамках противопожарных мероприятий в Тверской области прокладываются минерализованные полосы, размещаются информационные стенды.

Усиливается работа по охране лесных угодий и благодаря закупке новой техники в филиалы ЛПЦ Тверьлес. Для муниципалитетов приобретено 26 новых лесопожарных машин, 177 единиц оборудования для борьбы с возгораниями, 96 наименований лесохозяйственной техники.

Также дополнительные средства из федерального бюджета будут направлены на реализацию в Тверской области мероприятий по увеличению площади лесовосстановления.

«Одна из целевых задач, которую необходимо решать – максимально полное восстановление лесов. В этом направлении проводим огромную работу, в том числе по возращению угодий в Гослесфонд», – отметил Игорь Руденя.

Тверская область является лидером в стране по объемам лесовосстановления. В 2020 году показатель достиг 10 тыс. га. Задача в рамках национального проекта «Экология» – обеспечение 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году через восстановление всех вырубленных и погибших насаждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области