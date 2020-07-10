Фестиваль «Поющие письмена» в Тверской области пройдет в онлайн формате

С 7 октября в Тверской области стартует международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена». В этом году он состоится в режиме онлайн.

Фестиваль проводится в Верхневолжье с 2009 года и является одним из знаковых событий литературного мира.

«Этот яркий форум из года в год собирает на одной площадке поэтов, писателей, переводчиков и творческие коллективы из славянских государств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятия фестиваля направлены на сохранение национальной культуры и традиций, укрепление дружбы и развитие культурного взаимодействия между славянскими странами.

В этом году фестиваль проводит АНО «Группа Центр» при поддержке Фонда президентских грантов. Всех участников ждут мастер-классы по литературному переводу, тематические вечера, посвященные поэзии разных стран, общение с известными поэтами из Белоруссии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Польши, Словении, Чехии, Словакии, Болгарии и России.

Для участия необходимо пройти регистрацию на https://forms.gle/t3cTHfcEadxj8PXb9, после чего организаторы направят ссылки для подключения к мероприятиям в программе zoom.

Подробная информация в группе фестиваля https://vk.com/singing.letters.

Пресс-служба Правительства Тверской области