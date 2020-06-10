В Верхневолжье будет создана интерактивная экспозиция «Воинская слава Тверской земли»

В Тверской области будет создана интерактивная историко-просветительская экспозиция с использованием уменьшенных копий памятников героям Великой Отечественной войны. Тему рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии региона, которую 6 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

С помощью 3D-сканирования будут созданы уменьшенные копии 398 памятников советскому солдату, которые расположены на территории Верхневолжья. Часть из них войдут в экспозицию «Воинская слава Тверской земли», которая будет рассказывать об истории послевоенного восстановления страны и увековечения памяти погибших на братских воинских захоронениях.

Каждый объект, представленный в экспозиции, снабдят QR-кодом, ведущим на областной портал регионпобед.рф, где размещены сведения о местоположении памятного объекта, количестве захороненных, историческая справка.

Также благодаря 3D-сканированию будет обеспечено сохранение памятников, в том числе с изображением солдата, в первоначальном виде. Это позволит в будущем провести реставрацию объектов в соответствии с их историческим обликом.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается около 795

воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр. На областном портале регионпобед.рф размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти Тверской области.

Также на заседании Бюджетной комиссии был рассмотрен вопрос о приобретении 215 зимних комплектов юнармейской формы. Они будут распределены между постами №1 во всех муниципальных образованиях региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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