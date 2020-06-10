Команда Тверской области заняла третье место в межрегиональных соревнованиях «Юный водник»

Тверская область заняла третье место по итогам X межрегиональных соревнований «Юный водник» среди команд образовательных организаций Центрального федерального округа. Победителем стала команда из Воронежской области, на втором месте Курская область, а третью строчку разделили Рязанская, Орловская, Тамбовская и Тверская области.

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году соревнования проводились в дистанционном формате. Свои силы и умения смогли проверить школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Они продемонстрировали знания правил безопасности на воде, смогли творчески проявить себя в конкурсе военно-патриотической песни, а также вязали на скорость морские узлы.

Победителей определяла судейская коллегия из Главного управления МЧС России по Курской области.

«Несмотря на дистанционный формат, соревнования были достаточно напряженными. Все ребята продемонстрировали отличные познания по тематике безопасности на воде», – прокомментировал итоги начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области Владимир Потанин.

В Верхневолжье с 1 августа 2020 года стартовала масштабная кампания по предупреждению детского травматизма, одним из основных направлений которой стала безопасность на воде. Также в план вошли мероприятия «Родительский патруль», размещение стендов об опасности скутеров и в целом по безопасности на дорогах, проведение кампании в СМИ и социальных сетях, акции «Безопасность на воде», лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста.

«Правительством Тверской области разработан комплексный план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения. В социальных сетях, на телеканалах запланирован показ видеороликов, посвященных безопасности на дорогах, на воде, противопожарной безопасности. Предусмотрены специальные выпуски в местных газетах по профилактике детского травматизма», – подчеркнул Игорь Руденя.

Особое внимание в регионе уделяется безопасности детей на дорогах. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает большой объём работ по размещению технических средств безопасности – ограждений, обновление разметки пешеходных переходов и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области