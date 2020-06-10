В Тверской области планируют расширить лабораторную диагностику COVID-19

Вопросы профилактики коронавирусной инфекции в учреждениях образования, тестирования на COVID-19, обеспечения лекарствами и средствами индивидуальной защиты обсуждались на заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Тверской области, которое 6 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области проведено свыше 196 тыс. исследований на COVID-19. Наибольшее число их них сделано на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра имени В.П. Аваева. Игорь Руденя подчеркнул – необходимо увеличить объемы тестирования на коронавирус и проведения лабораторных исследований.

Еще одной темой стало обеспечение работы медицинских учреждений в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как подчеркнул Игорь Руденя, в сложившихся условиях необходимо проработать вопросы лекарственного обеспечения, наличия у медиков средств индивидуальной защиты, а также грамотно продумать маршрутизацию пациентов, у которых обнаружены вирусные заболевания, в том числе коронавирус.

Сейчас в регионе развернут инфекционный коечный фонд на базе областной клинической больницы, Калининской ЦРБ, больницы №6 Твери и других учреждениях. Планируется продолжить ремонтные работы, в том числе обустроить пандус для машин скорой помощи в Калининской ЦРБ для удобного подъезда к корпусу с компьютерным томографом.

Повышенное внимание уделяется профилактическим мероприятиям в школах и других образовательных организациях. В классах работают обеззараживатели воздуха, проводится термометрия детей и педагогов.

Игорь Руденя обратил внимание – несмотря на наличие рециркуляторов необходимо максимально соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации в образовательных организациях, обеспечивать тщательную обработку поверхностей, проветривание, уборку.

В случае выявления случаев COVID-19 вводятся карантинные мероприятия в отдельных классах, школах или детских садах. При этом школьники начальных классов сохраняют право на обеспечение бесплатным питанием.

Пресс-служба Правительства Тверской области