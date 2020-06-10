1527 молодых дарований Тверской области стали лауреатами фестивалей и конкурсов за два года

В Тверской области действует система поддержки молодых дарований. 208 стипендий и премий Губернатора Тверской области выплачивается юным талантам Верхневолжья. Создание условий для их самореализации на родной земле рассмотрели 6 октября на заседании Правительства региона.

По мнению Игоря Рудени, обеспечение возможностей для творческого развития жителей области, а также помощь в продвижении талантливой молодежи – ключевые задачи национального проекта «Культура» на территории Верхневолжья.

Для выявления и развития талантливых ребят в регионе сформирована система фестивалей и конкурсов, оказывается помощь в участии молодых дарований в межрегиональных, всероссийских, международных событиях. По их итогам в 2019-2020 годах лауреатами стали 1527 талантливых детей из Тверской области. Среди них призеры Всероссийского конкурса-форума музыкального творчества, Международного конкурса-фестиваля инструментального исполнительства «Кубок искусств», Международного конкурса Министерства культуры РФ, Международного конкурса пианистов в Баварии.

Ежегодно в Тверской области улучшается материально-техническая база учреждений дополнительного образования. С 2021 по 2023 годы в регионе проведут капитальный ремонт пяти школ искусств. Еще восемь будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос повышения квалификации творческих и управленческих кадров, а также развития добровольчества. За пять лет в Верхневолжье на базе федеральных Центров повышения квалификации обучение пройдут более 2 тысяч специалистов отрасли, а также порядка 860 человек примут участие в программе «Волонтеры культуры».

Пресс-служба Правительства Тверской области