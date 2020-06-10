С 2016 года государственный долг Тверской области уменьшился на 4,8 млрд рублей

Основные направления долговой политики Тверской области на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов утверждены на заседании Правительства региона, которое 6 октября провел Губернатор Игорь Руденя. Определены также муниципалитеты, которым за эффективность бюджетных расходов будут направлена финансовая поддержка из бюджета региона.

С 2016 по 2019 годы государственный долг Тверской области снизился на 4,8 млрд рублей. На 1,6 млрд уменьшился и объем расходов на обслуживание долга.

«Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест», – отметил Игорь Руденя.

Среди ключевых целей долговой политики Тверской области на 2021-2023 годы – обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, сокращение долговой нагрузки до 39% по итогам 2023 года.

Правительство региона ежегодно оказывает финансовую поддержку муниципалитетам, эффективно расходующим бюджетные средства.

«Дотации будут выделяться тем районам, которые рачительно вели свою финансовую деятельность или повысили эффективность системы управления. Средства будут направлены на развитие муниципалитетов и их инфраструктуры», – подчеркнул глава региона на встрече с журналистами по окончанию заседания Правительства.

Принято решение о поощрении пяти лучших муниципальных образований по итогам мониторинга качества управления региональными финансами за 2019 год. Ими стали Ржевский и Фировский районы, ЗАТО Озерный, Селижаровский муниципальный округ и Нелидовский городской округ.

«Безусловно, для нас очень важно, что на областном уровне практика управления финансами в Нелидовском городском округе получила высокую оценку, а также материальное поощрение, которое позволит еще больше укрепить устойчивость муниципального бюджета. Мы много внимания уделяем финансовой политике. Каждый бюджетный рубль должен давать отдачу как в экономике – в виде роста налоговых поступлений и создания новых рабочих мест, так и в социальной сфере, благоустройстве территорий, жилищно-коммунальном хозяйстве», – отметил глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко.

Еще пять территорий получат поддержку за преобразование муниципальных образований, что позволяет значительно сократить расходы, прежде всего на управленческие аппараты. Дотации в сумме от 2,5 млн рублей до 3,5 млн рублей направят Западнодвинскому, Пеновскому, Сандовскому, Краснохолмскому и Селижаровскому муниципальным округам.

Преобразования направлены на оптимизацию территориальной организации местного самоуправления. По мнению Игоря Рудени, основная задача этих процессов – повышение удовлетворенности населения качеством государственного и муниципального управления. Кроме того, это дает возможности для равномерного, долгосрочного финансирования по ключевым направлениям: ремонту дорог, модернизации сферы ЖКХ, развитию инфраструктуры, решению вопросов занятости, демографии, здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области