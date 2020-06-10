В Тверской области будет создано региональное Министерство культуры

В Тверской области создадут региональное Министерство культуры. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на заседании областного Правительства 6 октября при обсуждении реализации в регионе национального проекта «Культура».

«Создание Министерства означает полную перезагрузку сферы культуры в регионе. Новое ведомство –это возможность провести ревизию отрасли, сформировать кадровый состав и решить главную задачу – выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: развитие сферы культуры – это не только обновление материально-технической базы учреждений и реализация проектов.

«Должна быть стратегия развития культуры в регионе, которая соответствует историческим ценностям, традиционному укладу жизни, а также предполагает адаптацию современных трендов российской культуры», – акцентировал Игорь Руденя.

Важным направлением глава региона считает развитие в Верхневолжье культурно-образовательных пространств. Одним из них станет парк «Воксал». На базе историко-культурного комплекса в Твери создают туристическую площадку дляконцертной, музейной,просветительской деятельности.

Планируется развивать музейное пространство Твери и области. Новым объектом на культурной карте Верхневолжья станет Музей живописи Валентина Сидорова, который предполагается открыть в 2021 году. Среди главных объектов реставрации в будущем году – Дом дворянского собрания, колокольня в Калязине, обновление ряда районныхмузеев. Кроме того, заявлено создание музея льна в Ржеве, открытие памятника Андрею Дементьеву в центре Твери.

Игорь Руденя отметил –необходимо уже в этом году начать и работу по созданию музея, посвященного Спасо-Преображенскому собору Твери, в котором будут собраны исторические материалы, предметы, найденные в ходе раскопок при восстановлении святыни.

Ожидаемое событие в культурной и духовной жизни региона– размещение Корсунской иконы Божией Матери вКорсунско-Богородицком соборе в Торопце, на родине матери Александра Невского. Оно приурочено кпразднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. Тверь стала первым городом, где открылась российская передвижная выставка, посвященная жизнидеятеля.

Губернатор подчеркнул – флагманские культурные проекты должны быть реализованы в каждом районе Тверской области.

Что касается реализации в регионе национального проекта «Культура», то, как было отмечено на заседании Правительства, он позволил серьезно обновить материально-техническую базу учреждений и расширить тем самым возможности для творческой реализации уже действующих коллективов, а также юных дарований тверского края. Такие значимые направления национального проекта, как поддержка сельских учреждений культуры, расширение библиотечных фондов, их цифровизация, развитие виртуальных концертных залов и многие другие способствуют формированию современной культурной средыне только в крупных городах, но и на сельских территориях. Предполагается, что к 2024 году посещаемость культурных организаций Тверской области вырастет более чем на один миллион человек – до свыше 8,8 млн жителей и гостей региона в год.

Пресс-служба Правительства Тверской области