В Тверской области запустят автоклубы для реализации культурных проектов на селе

Три автоклуба планируют запустить в Тверской области в рамках национального проекта «Культура» для проведения мероприятий в отдаленных территориях. Развитие культурной среды в городах и сельской местности обсудили на заседании областного Правительства 6 октября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Автоклубы будут оснащены современным световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием. Их запуск позволит сделать культурные проекты доступными для жителей сёл. На эти цели выделяется 14,2 млн рублей бюджетных средств.

Игорь Руденя подчеркнул – в районах области необходимо активно реализовывать собственные культурные проекты, которые должны стать флагманскими для территорий.

В числе активно работающих в этом направлении – Вышневолоцкий городской округ. В 2019 году в поселке Красномайский отремонтировали ДК и открыли кинозал, планируется создать собственный музей, посвященный жизни и творчеству знаменитого живописца Валентина Сидорова. Развивается проект Академической дачи, где проходят пленэры художников, и другие культурные площадки.

По национальному проекту оказывается поддержка в ремонте учреждений, создании условий для воплощения в жизнь таких проектов. С 2020 по 2023 годы на ремонт зданий домов культуры в районах предусмотрено более 107,7 млн рублей бюджетных средств. В текущем году приведено в порядок шесть домов культуры, в ближайшие три года отремонтируют еще восемь. На закупку оборудования, обновление сцен и помещений в ДК на этот период направят 76,5 млн рублей. В этом году в программу вошли 78 домов культуры, до 2023-го участниками станут еще 146 организаций.

Поддержка предоставляется и работникам сельских учреждений культуры. С 2020 по 2023 годы поощрение получат 59 специалистов.

Отдельное направление – развитие театров Верхневолжья. На обеспечение их творческой деятельности, техническое оснащение в 2020-2023 годах будет направлено более 76 млн рублей. В 2022 году запланирован ремонт кукольного театра в Твери, на эти цели направят свыше 43 млн рублей.

Будет продолжен проект «Виртуальный концертный зал». В этом году такой зал создан в Лихославльском районе. В следующем откроют еще два.

Культурными площадками на территориях становятся и библиотеки области. В Вышнем Волочке, Андреаполе, Лихославле в 2021 году создадут модельные библиотеки для оказания целого спектра информационных услуг. В том числе, здесь откроют деловые центры. Сейчас в библиотеках региона реализуют просветительские проекты, осваивают виртуальные технологии, проводят оцифровку изданий. Приоритет при комплектовании книжных фондов – антикварные, коллекционные, редкие книги из частных собраний, документы, имеющие особую историческую ценность.

Пресс-служба Правительства Тверской области