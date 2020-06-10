В Верхневолжье началась реализация проекта «Хищные дороги 2.0»

В Тверской области начинается реализация социального проекта «Хищные дороги 2.0». Он направлен на правовое просвещение молодежи в сфере безопасности дорожного движения. Участниками проекта станут старшеклассники и студенты.

В 2020 году проект стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента России. Это продолжение проекта «Хищные дороги», который был успешно реализован в 2019-2020. Его участниками стали более 1000 школьников и студентов из 10 образовательных учреждений Верхневолжья.

По инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе активизирована работа по предупреждению детского травматизма. Просветительская работа с молодежью является важным элементом обеспечения безопасности дорожного движения. Образовательный интенсив в рамках проекта «Хищные дороги 2.0» позволит несовершеннолетним в доступной и интересной форме получить теоретические знания, которые помогут им адаптироваться в современных дорожных условиях.

На занятиях будут демонстрировать видео и фотоматериалы, иллюстрирующие последствия аварий, обсуждать их с медицинской и психологической точек зрения. Отдельное внимание уделяется юридической ответственности за совершение ДТП.

По окончании занятий участники проекта получат тетрадь-памятку, специально разработанную юристами ТРО «Ассоциация юристов России» совместно с ГИБДД Тверской области.

Проект «Хищные дороги 2.0» имеет комплексный характер. Кроме проведения образовательных мероприятий проектом предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. За получением юридической консультации может обратиться любой житель Твери и Тверской области на официальном сайте Тверского регионального отделения «Ассоциация юристов России» (https://tro-alrf.ru) в разделе «Обращения граждан» или по телефону 8-967-995-69- 69 (звонки принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00).

Пресс-служба Правительства Тверской области