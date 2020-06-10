Игорь Руденя поздравил с юбилеем главного врача Центра имени В.П. Аваева Каринэ Конюхову

6 октября отмечает юбилей главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Александровна Конюхова. С днем рождения руководителя ведущего в своем профиле медицинского учреждения региона поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы один из блестящих специалистов в медицинской отрасли не только Тверской области, но и всей нашей страны. Трудно переоценить Ваш вклад в развитие системы здравоохранения Верхневолжья. Высочайший профессионализм, талант врача и организатора снискали Вам заслуженное уважение в нашем регионе. Награждение Вас медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени стало символом признания Ваших заслуг на государственном уровне. Не сомневаюсь, что Ваши опыт и энергия будут и впредь высоко востребованы в приумножении добрых традиций тверской медицины», – отметил Игорь Руденя.

14 сентября Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым Каринэ Конюхова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Каринэ Конюхова руководит Центром специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева – единственной в Тверской области организацией, оказывающей жителям Верхневолжья помощь дерматовенерологического и других профилей.

В том числе здесь оказывается специализированная медицинская помощь женщинам на базе отделения «Клиника женского здоровья». В 2006 году создан Центр охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи, где помимо врачей-специалистов прием ведут психологи, действует «Школа молодой семьи».

В 2014 году в Центре имени В.П. Аваева открыта централизованная клинико-диагностическая лаборатория, где ежемесячно делают около 90 тыс. исследований для более 50 медицинских учреждений города и области.

Под началом Каринэ Александровны трудится 278 человек. Главный врач постоянно совершенствует работу вверенного ей учреждения, внедряет в практику новейшие подходы в лечении заболеваний.

Каринэ Александровна в 2016 году вошла в Совет главных врачей при Министерстве здравоохранения Тверской области. Является автором более 40 работ в сфере медицины. По ее инициативе также создан благотворительный фонд «По восстановлению церкви во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радосте».

Каринэ Конюхова – Заслуженный врач РФ, награждена благодарственным письмом Президента РФ, благодарностью Министерства здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетным знаком Губернатора «Крест святого Михаила Тверского» и другими федеральными и региональными наградами.

Пресс-служба Правительства Тверской области