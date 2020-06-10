Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4619 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 20 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 196877, в том числе за последние сутки их проведено 1575.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6720 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1842 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
259 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2232
Кимры 572
Конаковский район 512
Ржев 497
Калининский район 324
Торжок 316
Лихославльский район 249
Вышневолоцкий городской округ 224
Максатихинский район 179
Бологовский район 158
Осташковский городской округ 143
Нелидовский городской округ 100
Торопецкий район 90
Кашинский городской округ 88
Бежецкий район 85
Ржевский район 79
Рамешковский район 77
Андреапольский муниципальный округ 71
Кимрский район 70
Старицкий район 69
Зубцовский район 66
Оленинский муниципальный округ 60
Кесовогорский район 60
Лесной муниципальный округ 44
Торжокский район 50
Селижаровский район 43
Спировский район 39
Калязинский район 32
Западнодвинский муниципальный округ 31
Весьегонский муниципальный округ 32
Жарковский район 25
Кувшиновский район 25
Сонковский район 24
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Бельский район 9
Фировский район 9
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 6
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области