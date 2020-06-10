Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on вт, 10/06/2020 - 11:56

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4619 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 20 человек.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 196877, в том числе за последние сутки их проведено 1575.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6720 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1842 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         259 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2232

 

Кимры 572

 

Конаковский район 512

 

Ржев 497

 

Калининский район 324

 

Торжок 316

 

Лихославльский район 249

 

Вышневолоцкий городской округ 224

 

Максатихинский район 179

 

Бологовский район 158

 

Осташковский городской округ 143

 

Нелидовский городской округ 100

 

Торопецкий район 90

 

Кашинский городской округ 88

 

Бежецкий район 85

 

Ржевский район 79

 

Рамешковский район 77

 

Андреапольский муниципальный округ 71

 

Кимрский район 70

 

Старицкий район 69

 

Зубцовский район 66

 

Оленинский муниципальный округ 60

 

Кесовогорский район 60

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Торжокский район 50

 

Селижаровский район 43

 

Спировский район 39

 

Калязинский район 32

 

Западнодвинский муниципальный округ 31

 

Весьегонский муниципальный округ 32

 

Жарковский район 25

 

Кувшиновский район 25

 

Сонковский район 24

 

Краснохолмский район 11

 

Удомельский городской округ 10

 

Бельский район 9

 

Фировский район 9

 

Молоковский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 6

 

ЗАТО Озёрный 3

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области