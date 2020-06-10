Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4619 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 20 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 196877, в том числе за последние сутки их проведено 1575.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6720 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1842 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

259 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2232

Кимры 572

Конаковский район 512

Ржев 497

Калининский район 324

Торжок 316

Лихославльский район 249

Вышневолоцкий городской округ 224

Максатихинский район 179

Бологовский район 158

Осташковский городской округ 143

Нелидовский городской округ 100

Торопецкий район 90

Кашинский городской округ 88

Бежецкий район 85

Ржевский район 79

Рамешковский район 77

Андреапольский муниципальный округ 71

Кимрский район 70

Старицкий район 69

Зубцовский район 66

Оленинский муниципальный округ 60

Кесовогорский район 60

Лесной муниципальный округ 44

Торжокский район 50

Селижаровский район 43

Спировский район 39

Калязинский район 32

Западнодвинский муниципальный округ 31

Весьегонский муниципальный округ 32

Жарковский район 25

Кувшиновский район 25

Сонковский район 24

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Бельский район 9

Фировский район 9

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 6

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области