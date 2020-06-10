Репортаж о реабилитационном центре для диких животных «Ромашка» в Зубцовском районе отмечен жюри федерального конкурса

Опубликованы итоги второго этапа Федерального конкурса авторских журналистских работ «Я – созидатель». Его главными темами стали истории о людях создающих и помогающих, активно меняющих жизнь вокруг себя: волонтерах, активистах, организаторах социальных инициатив, социально ответственных предпринимателях.

Работы оценивало независимое жюри, состоящее из известных журналистов. Главными критериями оценки являлись качество журналистских работ, а также масштаб, значимость героя и его дела.

Участие в конкурсе приняли 510 работ, семи из которых жюри присвоило особую отметку. В их числе репортаж «Выпускной для рыси» о жизни основателей реабилитационного центра для диких животных «Ромашка», расположенного в Зубцовском районе. Супруги Алексей и Яна Мурашовы уже более 33 лет живут в Зубцовском районе Тверской области, где ежегодно спасают и адаптируют к жизни на воле десятки диких животных и птиц. Автором материала стала журналист Александра Захваткина из Агентства социальной информации.

Кроме того, в рамках конкурса проводился и образовательный блок. В течение пяти дней проводились онлайн-тренинги и мастер-классы по созданию историй о созидателях в разных жанрах. Участниками данной программы стали более 50 авторов – журналистов из Тверской области.

Конкурс «Я – Созидатель» проводится с 2018 года и подводит итоги каждый квартал. В нем может участвовать любой автор историй о героях-созидателях.

Ознакомиться с работами участников можно на сайте МояРоссия.рф. Задать свои вопросы можно по почте sozidatel@myrussia.team или же в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Facebook. Подробнее о конкурсе — на сайте «Я — Созидатель».

Пресс-служба Правительства Тверской области