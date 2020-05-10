По Тверской области проходит авто-мото марш «Путь Александра», посвященный Александру Невскому

В рамках национального проекта «Культура» Федерация мототуризма и мотоклуб «Ночные Волки» реализуют культурно-исторический проект – авто-мото марш «Путь Александра» по городам, связанным с жизнью святого князя Александра Невского. Участники пробега, который продлится до 8 октября, путешествуют и по Тверской области.

«На тверской земле на протяжении столетий хранят и чтут память святого князя Александра Невского. Его жизнь была тесно связана с Верхневолжьем. Родной брат Александра Невского, Ярослав Ярославич, был первым тверским князем, отцом святого благоверного князя Михаила Тверского», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по проведению мероприятий в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Родина матери Александра Невского – город Торопец. Именно здесь в 1239 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

В Верхневолжье участники авто-мото марша знакомятся с достопримечательности региона, монастырями и храмами, связанными с жизнью Александра Невского. Это Благовещенская церковь в Торжке, Новоторжский Борисоглебский монастырь, Корсунско-Богородицкий собор в Торопце, собор святого князя Александра Невского в Твери. Кроме того, запланировано посещение Ржевского мемориала Советскому солдату.

Проект «Путь Александра» направлен на сохранение памяти о военно-исторических событиях и подвигах народа при защите Отечества, а также на популяризацию исторических музеев-заповедников.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 780-летия Невской битвы маршрут «Путь Александра», помимо Тверской области, проходит по территории Москвы, Княжьего Озера, Валдая, Великого Новгорода, Пскова, Москвы. Всего участники пробега посещают 17 городов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области