На заседании регионального Правительства обсудят ход реализации национального проекта «Культура»

Реализацию в Тверской области национального проекта «Культура» рассмотрят на заседании регионального Правительства 6 октября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Важным направлением национального проекта глава региона считает укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений культуры.

В 2019 году был проведен капитальный ремонт в четырех сельских домах культуры. Поддержку получили театры в Твери, Вышнем Волочке и Кимрах на постановку премьерных спектаклей, приобретение технического оборудования, автобусов для гастрольной детальности.

Еще одно приоритетное направление – сохранение памятников истории и культуры. В прошлом году продолжены реставрационные работы в Тверском императорском дворце. Ключевыми перспективными объектами являются комплекс зданий на набережной Афанасия Никитина в Твери, усадьба Василёво в Торжокском районе и другие культурные памятники.

Также на заседании областного Правительства рассмотрят вопросы реализации государственной программы «Лесное хозяйство», развития спортивной отрасли региона и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области