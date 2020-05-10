В День учителя в Тверской области наградили лучших педагогов и воспитателей

5 октября в Тверской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. На празднике наградили победителей региональных этапов конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагог-психолог России». Участников торжества поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Настоящий учитель всегда дает своим воспитанникам гораздо больше, чем предусмотрено программой. На личном примере он воспитывает в детях важнейшие, фундаментальные ценности. Это любовь к своему делу, заботливое, чуткое отношение к Родине, к своему краю, к людям, уважение к труду и старшим. Благодаря вам на тверской земле сохраняется преемственность выдающихся традиций отечественной педагогической школы. Спасибо вам за верность призванию, за душевную щедрость и чуткость, за умение найти подход к каждому воспитаннику», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

Участниками регионального этапа конкурса «Учитель года России» стали шесть преподавателей из школ Твери, Ржева, Торжка, Вышнего Волочка, Кашина, Старицкого района. В итоге победителем стал учитель физкультуры Сергей Сивачев из кашинской школы №3.

На областной этап конкурса «Воспитатель года» заявились пятеро участников из детских садов Твери, Ржева, Старицы и Кесовой Горы. Лучшей признана Виктория Щурова из детского сада №142 Твери. Лучшим педагогом-психологом региона стала Анастасия Ванина из Городской основной школы Калязина.

Также состоялось награждение призеров конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в номинациях «Лучший урок», «Лучший мастер-класс», «Лучшее педагогическое эссе», «Лучшая визитная карточка», «Лучшее педагогическое мероприятие с детьми» и других.

Вручены федеральные и региональные награды специалистам образования Верхневолжья. Знака «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» и почетных грамот Минпросвещения России удостоены педагоги Митинского детского дома, Горицкой СОШ Кимрского района, Лихославльской СОШ № 7, детского сада № 1 Осташковского городского округа, Рамешковской СОШ, детского сада «Колосок» Калязинского района. Почетные грамоты Губернатора Тверской области вручены учителям гимназии № 12 Твери, школы № 3 Бежецка, Выдропужской общеобразовательной школы Спировского района, СОШ № 1 Бологое, Удомельской школы № 1, школ № 46 и № 20 Твери, гимназии № 2 Осташковского городского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области