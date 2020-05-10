5 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области. Рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Обсуждалась реализация в Тверской области мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, острых респираторных вирусных заболеваний.

По поручению Игоря Рудени в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ усилены меры профилактики в учреждениях образования, детских домах и школах-интернатах с круглосуточным пребыванием детей, социальных организациях. Для школ закуплены рециркуляторы воздуха, обеспечена термометрия детей и педагогов.

Продолжается вакцинации населения Тверской области против гриппа. Всего в планах – вакцинировать 740 тысяч человек, проживающих в Верхневолжье.

Также на совещании обсуждались вопросы подготовки к прохождению в регионе осенне-зимнего периода, обеспечения пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения и других организациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области