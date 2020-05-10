Производителей Тверской области научат экспортировать товары и услуги

В тверском центре «Мой бизнес» начала работу «Школа экспорта Российского экспортного центра» для тверских предпринимателей. Бизнесменов Верхневолжья бесплатно научат расширять рынки сбыта.

«Сегодня центр «Мой бизнес» является местом проведения системных обучающих и консалтинговых мероприятий, ключевой площадкой для поддержки малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Школа экспорта РЭЦ» организована в рамках государственной поддержки предпринимательства. Принять участие в обучении смогут как представители компаний, уже экспортирующих товары, так и те, кто только задумывается о расширении рынков сбыта. Единственное условие участия в проекте – обучение должен проходить представитель субъекта малого или среднего предпринимательства.

Семинары стартовали 2 октября, занятия запланированы один раз в две недели в центре «Мой бизнес» по адресу: проспект Победы, 14. Курс ведет региональный тренер «Школы экспорта РЭЦ», кандидат экономических наук, доцент кафедры Мировой экономики и международного бизнеса РГЭУ «РИНХ» Оксана Воронкова.

При экспертной поддержке предприниматели научатся выбирать подходящие рынки сбыта, проводить переговоры с представителями разных стран, создавать рекламные кампании. Также на семинарах расскажут о мерах поддержки бизнеса, которыми могут воспользоваться экспортеры, познакомят с возможностями онлайн-экспорта и расскажут о законодательстве в этой сфере.

Количество мест на обучение ограничено. Записаться можно по ссылке https://mybusiness69.ru/news/v-tsentre-moy-biznes-proydyet-seriya-obrazovatelnykh-seminarov-shkoly-eksporta-rets/

Пресс-служба Правительства Тверской области