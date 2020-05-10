Молодые педагоги Тверской области приняли участие в Молодежном педагогическом форуме «Линейка»

5 октября в Подмосковье в Мастерской управления «Сенеж» завершает свою работу Молодежный педагогический форум «Линейка». Главной темой события, которое собрало почти 100 молодых педагогов, стало «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде». В числе участников два тверских педагога-историка ­– Ксения Небышинец и Анастасия Котова.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в Тверской области сформирован мощный кадровый потенциал, серьезные инновационные разработки, благодаря которым воспитанники получают качественные знания.

«По влиянию на судьбу детей учитель стоит на первом месте наравне с семьёй. В педагогах и воспитателях мы видим огромный потенциал для развития Верхневолжья. Именно от них во многом зависит, какой будет не только Тверская область, но и вся наша страна в будущем», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Форум собрал молодых работников сферы образования из 30 регионов России – наиболее активных участников конкурса «Учитель будущего». В течение двух дней специалисты обсуждали основные тренды в сфере образования и сформировали эффективные механизмы организации воспитательной работы. Одной из главных тем для обсуждения стало внесение изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», вступивший в силу 1 сентября 2020 года. Также участники смогли разработать свои концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений разной специализации.

«Этот форум дал колоссальный багаж знаний, новые знакомства, благодаря которым будет происходить постоянный обмен опытом. Я обязательно буду реализовать идеи, о которых узнала здесь, и делиться ими со своими коллегами», – поделилась учитель школы №15 Твери Ксения Небышинец.

«Мы увозим отсюда целую гамму эмоций и огромный новый опыт, который поможет нам в работе. Я буду внедрять изученные наработки в своей школе», – отметила педагог тверской школы №14 Анастасия Котова.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Пресс-служба Правительства Тверской области