Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on пн, 10/05/2020 - 11:02

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4599 заразившихся излечились от инфекции.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 195302, в том числе за последние сутки их проведено 392.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6653 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1799 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         255 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2215

 

Кимры 572

 

Конаковский район 503

 

Ржев 488

 

Калининский район 318

 

Торжок 310

 

Лихославльский район 249

 

Вышневолоцкий городской округ 221

 

Максатихинский район 179

 

Бологовский район 155

 

Осташковский городской округ 140

 

Нелидовский городской округ 99

 

Торопецкий район 90

 

Кашинский городской округ 85

 

Бежецкий район 85

 

Ржевский район 78

 

Рамешковский район 76

 

Андреапольский муниципальный округ 71

 

Кимрский район 70

 

Старицкий район 69

 

Зубцовский район 66

 

Оленинский муниципальный округ 60

 

Кесовогорский район 58

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Торжокский район 47

 

Селижаровский район 43

 

Спировский район 39

 

Калязинский район 32

 

Западнодвинский муниципальный округ 31

 

Весьегонский муниципальный округ 32

 

Жарковский район 25

 

Кувшиновский район 25

 

Сонковский район 24

 

Краснохолмский район 11

 

Удомельский городской округ 10

 

Бельский район 9

 

Фировский район 9

 

Молоковский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 6

 

ЗАТО Озёрный 3

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области