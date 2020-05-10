Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4599 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 195302, в том числе за последние сутки их проведено 392.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6653 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1799 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

255 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2215

Кимры 572

Конаковский район 503

Ржев 488

Калининский район 318

Торжок 310

Лихославльский район 249

Вышневолоцкий городской округ 221

Максатихинский район 179

Бологовский район 155

Осташковский городской округ 140

Нелидовский городской округ 99

Торопецкий район 90

Кашинский городской округ 85

Бежецкий район 85

Ржевский район 78

Рамешковский район 76

Андреапольский муниципальный округ 71

Кимрский район 70

Старицкий район 69

Зубцовский район 66

Оленинский муниципальный округ 60

Кесовогорский район 58

Лесной муниципальный округ 44

Торжокский район 47

Селижаровский район 43

Спировский район 39

Калязинский район 32

Западнодвинский муниципальный округ 31

Весьегонский муниципальный округ 32

Жарковский район 25

Кувшиновский район 25

Сонковский район 24

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Бельский район 9

Фировский район 9

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 6

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области