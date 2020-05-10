Губернатор Игорь Руденя поздравил учителей Тверской области с профессиональным праздником

5 октября отмечается День учителя. Педагогов Тверской области с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник служит замечательным поводом выразить вам искреннюю признательность за высокое мастерство, внимание и любовь к детям, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени. – Своим ежедневным трудом вы помогаете воспитанию интеллектуально и духовно развитых молодых граждан России, которые завтра будут определять судьбу нашего региона и всей страны. Спасибо всем, кто носит высокое звание Учителя, за профессиональную работу в непростых условиях текущего года. Отдельная благодарность – ветеранам, которые являются для молодых педагогов и своих учеников примером безграничной верности призванию».

В настоящее время в школах Тверской области работает более 9 тысяч учителей. Программы общего образования реализуются в 479 учреждениях региона, в которых учатся свыше 139 тысяч ребят.

Тверская область славится богатыми педагогическими традициями, именами выдающихся учителей и преподавателей. Это автор первого в России учебника по математике Леонтий Магницкий, первопроходцы в сфере народного образования Алексий Раменский и Сергей Рачинский.

В 2020 году исполняется 150 лет со дня открытия в Твери первой в России учительской школы, созданной дворянином Кашинского уезда Павлом Максимовичем. Школа Максимовича заложила основу для подготовки в регионе высококвалифицированных педагогов.

Пресс-служба Правительства Тверской области