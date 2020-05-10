Более 200 человек примут участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

5 октября в Тверской области стартует VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем примут участие более 200 человек, которые продемонстрируют свое мастерство в различных компетенциях.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, чемпионат «Молодые профессионалы» – важное направление развития профессионального образования в Тверской области, популяризации рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей.

В этом году региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в два этапа. 1-й этап – с 5 по 8 октября, 2-й этап – с 17 по 20 ноября.

Участники будут соревноваться по направлениям: «Кирпичная кладка», «Графический дизайн», «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Медицинский и социальный уход», «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Дошкольное воспитание», «Программные решения для бизнеса», «Ветеринария», «Туризм», «Сварочные технологии», «Агрономия», «Организация экскурсионных услуг», «Цифровая метрология», «Реклама» и другим.

Цель чемпионата – выявление лучших представителей профессий, привлечение работодателей к подготовке квалифицированных кадров, внедрение в систему профобразования лучших практик и международных стандартов, профессиональная ориентация школьников.

С 2016 года Тверская область включилась в движение «Молодые профессионалы». Ежегодно растет число участников регионального чемпионата, увеличивается количество компетенций. Если в 2016-м он проводился по 5 компетенциям, в которых приняли участие 19 студентов, то в 2020 году число направлений увеличилось до 30. Теперь на площадках соревнуются не только студенты, но и школьники региона, специалисты старше 50 лет.

Молодые профессионалы представляют регион на всероссийском уровне. В этом году студенты Тверского политехнического колледжа Олег Ястребов и Западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева Вячеслав Петров стали призерами финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Олег Ястребов завоевал серебряную медаль в компетенции «Цифровая метрология», Вячеслав Петров – бронзу в компетенции «Агрономия».

Победители национального первенства получат шанс попасть в сборную страны, которую в 2021 году планируется отправить на мировой чемпионат в Шанхай.

Пресс-служба Правительства Тверской области