Молодежные СМИ Тверской области могут узнать о новых трендах и обменяться опытом на Всероссийском конгрессе молодежных медиа

С 9 по 14 ноября 2020 года в Москве состоится всероссийский конгресс молодежных медиа. На https://congress.iast.pro/ проходит регистрация желающих принять участие в форуме. На него приглашают представителей Тверской области.

Конгресс – главное мероприятие для студенческих медиацентров и молодежных СМИ страны, возможность узнать о трендах в сфере медиа от профессионалов, наладить связи с представителями индустрии, обменяться опытом, освоить механизмы продвижения проектов. Его участниками традиционно становятся руководители студенческих и молодежных СМИ из разных регионов России.

Для участников организуют мастер-классы, панельные дискуссии, творческие встречи с ведущими СМИ, представителями ведомств сферы образования и молодежной политики.

Молодежь Тверской области является активным участников региональных и федеральных событий, в том числе патриотической направленности. В регионе ежегодно увеличивается число юнармейцев. В 2020 году в рядах движения «Юнармия» насчитывается уже более 3600 человек.

Тверская область – один из лидеров добровольческого движения. В рамках национального проекта «Образование» регион получил поддержку на создание ресурсного центра в сфере ЧС. Здесь волонтеров учат основам первой медицинской помощи, противопожарной подготовке.

Для содействия занятости молодежи в регионе возрождается движение студенческих трудовых отрядов, введены меры господдержки молодых предпринимателей. Для закрепления молодежи в регионе развивается система подготовки кадров, повышается качество городской среды, создаются культурные пространства, спортивная инфраструктура.

Регион оказывает поддержку молодым семьям с детьми. В этом году помощь в решении жилищного вопроса предусмотрена 191 молодой семье Тверской области. 128 уже получили жилищные сертификаты. В 2021 году при условии получения необходимого объема федеральной поддержки регион рассчитывает помочь в решении жилищного вопроса всем 580 заявившимся на участие в программе молодым семьям.

Пресс-служба Правительства Тверской области